Карантин в школах Улан-Удэ с 5 октября: учеников отправили на удаленку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение принято. Карантин в школах Улан-Удэ с 5 октября это уже реальность. На ближайшие две недели школьники Бурятии уходят на удаленку. Правда, не везде, а только в тех населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная. Это Улан-Удэ, Северобайкальск, Гусиноозерск, Курумкан, Верхний и и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и вся территория ближайшего к столице Иволгинского района. Решение принято республиканским оперштабом по борьбе с эпидемией.

"Сегодня, в условиях осложняющейся эпидобстановки, с огромной нагрузкой работает система здравоохранения. Нам необходимо сейчас помочь медикам, и хотя бы на такой период снизить нагрузку на них. Пока дети находятся дома, значительно снизится объем работы по противоэпидемическим мероприятиям в школах, отслеживанию контактных лиц, организации медицинской помощи, - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

На 3 октября заболеваемость COVID-19 в Бурятии повысилась еще на 89 случаев, а всего их зафиксировано 7271 случай. Больше половины приходится на Улан-Удэ -4333, здесь болен или переболел каждый сотый житель. Именно поэтому карантин в школах Улан-Удэ с 5 октября введен.