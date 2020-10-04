В Нижнеудинске ищут четверых пропавших в лесу мужчин

Один из пропавших - Роман Константинов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Нижнеудинске продолжаются поиски четверых мужчин, которые в августе и сентябре пошли в тайгу за ягодами или шишками, но не вернулись. Полицейские и волонтеры осматривают лес и ближайшие окрестности, не теряя надежды их найти.

Итак, дольше всего, с 8 августа, ищут 38-летнего Василия Агальцова. Он отправился за ягодами в урочище Чипкирь, что в Нижнеудинском районе, и пропал. С 24 августа ничего неизвестно о 36-летнем Романе Константинове, который ушел в лес в 70 километрах от города по тропе "Тяжелая". Через несколько дней, 29 августа, исчез в лесу 30-летний Павел Почерней. Он поехал в тайгу за 50 километров от райцентра за кедровыми орехами. За шишками 3 сентября ушел и 35-летний пропавший Александр Ефимов.

Всех, кто видел этих мужчин, просят звонить в полицию.

- С начала года в лесах Приангарья заблудились 70 собирателей дикоросов, из них без вести пропавшими остаются 16 человек, - комментируют в ГУ МВД по Иркутской области. - Чаще всего о заблудившихся сообщают в Шелеховском, Иркутском, Братском, Чунском, Нижнеудинском, Усть-Илимском и Зиминском районах.

Александр Ефимов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Павел Почерней. Фото: ГУ МВД по Иркутской области