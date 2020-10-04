Отключение света в Иркутске 5 октября: на каких улицах пропадет электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 5 октября будет плановым и затронет три района. Об этом сообщается в группе электросетевой компании "Свет38" в "ВКонтакте".

Итак, электричества с утра не будет в некоторых домах на улицах Правобережного района: Ипподромной, Аларской, Лесной, Сиреневой, Педагогической, Советской, Космическом, ночью ненадолго пропадет свет еще по нескольким адресам (подробный список адресов и времени отключений см.ниже). В Ленинском районе отключение света в Иркутске 5 октября коснется нескольких зданий на улице Розы Люксембург, а также в различных СНТ. В Октябрьском районе надо быть готовыми к тому, что электричество на время пропадет, жителям нескольких домов по улицам Байкальская, Цимлянская, Иркутской 30-й Дивизии, переулке Луговой.

Отключение света в Иркутске 5 октября означает, что горожанам лучше с вечера собраться на работу.

Октябрьский район. Фото: группа электросетевой компании "Свет38" в "ВКонтакте".

Правобережный район.Фото: группа электросетевой компании "Свет38" в "ВКонтакте".