Еще 108 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки диагноз коронавирус подтвердился еще у 108 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- На 4 октября подтвержденных случаев инфицирования 19570, в том числе госпитализировано 1297 (плюс 85 за сутки), лечатся амбулаторно 550, выздоровело 17400 (из них 36 пациентов - за сутки), - сообщается на сайте правительства Иркутской области. - Умерло 244 человека, в том числе двое за сутки. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 89.

Напомним, в Приангарье продолжает действовать масочный режим, важно соблюдать социальную дистанцию, гигиену, дезинфекцию. Для людей 65 лет и старше больничные продлили до 12 октября.

Тем временем, в соседней Бурятии школы снова переводят на дистанционку из-за коронавируса, а 30% сотрудников крупных предприятий перейдут на удаленный режим работы. Такие меры ввели из-за роста заболеваемости инфекцией.