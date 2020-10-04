Навигация на реках Иркутской области закроется с 10 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На реках Иркутской области с 10 октября до 1 мая закроется навигация для небольших судов. Исключение только одно - Ангара. По ней лодки и катера могут двигаться до 1 декабря.

- Нарушители будут привлечены к ответственности. Административный штраф может составить до 10 тысяч рублей, - предупредил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.

А что с другими водоемами? На озере Байкал навигация открыта с 15 мая до 25 декабря, на водохранилищах Приангарья - с 15 мая до 1 ноября.

Так что небольшие судна скоро уйдут на "зимовку". Специалисты советуют владельцам их как следует подготовить к этому: внимательно осмотреть, найти все дефекты, которые нужно будет устранить до весны, а затем снять все съемные детали и спрятать лодку или катер в гараж или на специальные стойки под навесом и чехлом.