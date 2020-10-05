В Иркутске на этой неделе похолодает и пойдет снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске утром, 5 октября, около нуля градусов. Как сообщает Яндекс, это на 7 градусов ниже климатической нормы.

«Ветер дует с юго-востока легкий – 2 м/с, иногда порывы до 3,6 м/с», - приводит данные Яндекс.

Атмосферное давление составляет 725 миллиметров ртутного столба. Для этого времени года – это норма. Как сообщает Иркутский Гидрометцентр, днем 5 октября потеплеет до +11…+13 градусов. Осадков не ожидается.

«На этой неделе похолодает до 0, будет пасмурно, пойдет снег», - приводит прогноз Яндекс.

Но не переживайте, этот снег не ляжет «покрывалом» на иркутскую землю, растает. Осадки будут в виде дождя со снегом. А вот устойчивый снежный покров образуется в Приангарье в начале ноября. Об этом рассказала «КП» заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова, когда сообщала прогноз на октябрь.

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