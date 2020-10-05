Нагорный Карабах, ОГЭ, игры и коронавирус: что вызывало интерес на неделе у сибиряков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Взоры всего мира сейчас направлены на границы Армении и Азербайджана. Конфликт между государствами вылился в настоящую войну. Не удивительно, что такие события взволновали и сибиряков. Яндекс сообщает, что за неделю с 28 сентября по 5 октября это был самый популярный запрос в Сети жителей Иркутской области. О последних новостях в Нагорном Карабахе на 5 октября – читайте здесь.

Завершился первый месяц учебного года, а школьники уже начали искать информацию по ОГЭ – это основной государственный экзамен, который сдают учащиеся после 9 класса. В 2020 из-за коронавируса его сдачу отменили, тем не менее, ученики уже готовятся к экзаменам в 2021 году.

Также жители Приангарья искали указ губернатора Игоря Кобзева о коронавирусе. Напомним, что на минувшей неделе был продлен масочный режим «до устранения угрозы», больничные для лиц старше 65-ти – до 12 октября.

Не забывали земляки и о развлечениях: смотрели фильмы и мультики, играли в компьютерные игры, интересовались футболом.

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