На 50 000 рублей оштрафовали коллекторов в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Иркутской области Арбитражный суд вынес наказание коллекторскому агентству. Оно выплатит штраф 50 000 рублей за нарушение законодательства при попытке возврата просроченной задолженности.

С жалобой на коллекторов к судебным приставам обратилась сибирячка. Она рассказала, что они постоянно ей звонят с разных номеров, которые как потом выяснилось, вообще не предназначены для общения с должником. Также сотрудники агентства присылали ей на электронную почту письма.

«Информация в уведомлении о готовящемся визите выездных инспекторов, направленная гражданке по почте, вводила ее в заблуждение относительно принятия мер административного и уголовно-процессуального воздействия и оказывала психологическое воздействие», - сообщает пресс- служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Такое поведение коллекторов соответствует статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

НА ЗАМЕТКУ!

По закону коллекторы могут звонить должнику 1 раз в день, 2 раза в неделю, восемь раз в месяц. Есть и временные рамки для таких переговоров. В будние дни – с 08.00 до 22.00, в выходные и праздники с 09.00 до 20.00.

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