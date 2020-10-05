109 домов серии 1-335 в Иркутской области обследуют в этом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Насколько сейсмоустойчивы дома в Иркутской области? Вопрос серьезный, особенно когда сибиряки на себе прочувствовали, как при толчке в 5-6 баллов стены «ходят ходуном». А если тряхнет посильнее? Больше всего тревоги вызывают старые «панельки» серии 1-335, которых в регионе больше 1300. Конструкция, как поясняли специалисты, изначально не была рассчитана на мощные землетрясения, а с годами еще и поизносилась.

- В этом году запланировано обследование 109 таких домов в восьми городах Иркутской области, - рассказали в региональном правительстве. - Уже получено техническое заключение по 77 домам, из которых 14 - в работоспособном состоянии, 48 - в ограниченно работоспособном, у 15 - состояние аварийное.

После обследования решается дальнейшая судьба хрущевок. «Сносить нельзя отремонтировать» - где поставить запятую, решается в каждом конкретном случае. Так, ранее семь домов этой серии в Ангарске, Зиме, Усолье-Сибирском и Хомутово уже признали аварийными, они пойдут под снос. Первая на очереди - трехэтажка серии 1-335 в Ангарске, которую в этом году расселят, а затем применят опыт на других домах.

Те «панельки», где жить неопасно, но нарекания есть, «подлечат», то есть проведут в них капремонт.

- Всего в этом году намечен капремонт 1422 домов (с учетом планов 2018-2019 годов), пока он завершен только в 514 зданиях, - добавили в правительстве Иркутской области.