116 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 116 человек заразились коронавирусом в Иркутской области, сообщает утром 5 октября оперативный штаб региона. Всего подтвержденных случаев инфицирования в Приангарье - 19 686.

Из них госпитализировано 1414 человек, в том числе за сутки 117 пациентов попали в больницы. Лечится амбулаторно 541 сибиряк. Выздоровели 17 407 пациентов, в том числе за сутки выписались всего лишь семеро.

Умерли от коронавируса в Иркутской области 245 человек, из них один за последние сутки. От других болезней скончались 89 человек с диагнозом COVID-19.

Данные, увы, не радостные. Но пока дополнительных ограничений в связи с пандемией в Приангарье не вводилось.

Тем временем, в Бурятии, где число заражений тоже растет, часть сотрудников крупных предприятий и школьников перешли на дистанционный режим, чтобы сократить контакты между людьми и снизить распространение коронавируса.