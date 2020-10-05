В Иркутске открыли новый детский сад

После церемонии торжественного открытия детского сада ее участники высадили рядом с дошкольным учреждением «Аллею детства». Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Новый детский сад на 350 мест в микрорайоне Первомайский открыли в Иркутске. Мэр города Руслан Болотов вручил директору дошкольного учреждения символический ключ от здания.

– Открытие нового детского сада – всегда радостное событие. Новый социальный объект построен за полтора года на средства федерального, регионального и местного бюджетов по типовому проекту. И такие проекты мы продолжим по возможности применять, чтобы ускорить и удешевить процесс строительства. Параллельно ведем работу по выделению земельных участков для будущих детских садов. Сегодня очередь в дошкольные учреждения города – около четырех с половиной тысяч малышей, – сказал Руслан Болотов.

После церемонии торжественного открытия детского сада ее участники высадили рядом с дошкольным учреждением «Аллею детства».

- Появление любого нового социального объекта в Иркутске – это праздник, - отметил Руслан Болотов. – В свое время действовала хорошая программа по обеспечению местами в детских садах детей от 3 до 7 лет. В ее рамках очередь в дошкольные учреждения была ликвидирована. Но жизнь не стоит на месте, в детсадах создаются ясельные группы, желающих получать дошкольное образование становится все больше. Сегодня мы выделили несколько земельных участков под строительство детских садов. Также будем использовать другие механизмы, такие, как например, выкуп готовых зданий.

Кстати, детский сад в Первомайском стал третьим из построенных за последнее время в Иркутске. Напомним, что в сентябре 2019-го было открыто дошкольное учреждение на 350 мест в 20-м Советском переулке, а в январе 2020-го – аналогичное на улице Зимней.

Под будущую застройку отведено два земельных участка в микрорайоне Союз.

- Задача – строить, - подчеркнул Руслан Болотов. – Да, это сложно, есть экономические трудности и другие вопросы, но возводить объекты необходимо сегодня, потому что дети растут быстро, в том числе и свои, а у нас в Иркутске чужих детей не бывает. Поэтому важно усилить работу в этом направлении.