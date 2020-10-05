Серийных барсеточников поймали в Иркутске

Один из задержанных барсеточников. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Сообщения о том, что ночью в их машинах разбили стекла и похитили магнитофоны, полицейским поступили сразу от двух жителей Иркутска. На след преступников полицейские вышли по горячим следам. Ими оказались двое ранее судимых иркутян. Позже сыщики выяснили, что эти же сообщники причастны к угону автомобиля ВАЗ 2101 и 4 кражам из машин в Свердловском и Октябрьском районах Иркутска.

- В отношении барсеточников возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз советуют иркутским автомобилистам, никогда не оставлять ценные вещи в салоне. Чаще всего, барсеточники орудуют утром и вечером около тороговых центров, супермаркетов, школ, и пользуются тем, что водители торопятся и оставляют сумки в машинах на короткий промежуток времени. Помните, что преступникам достаточно всего несколько минут, чтобы разбить стекло и вытащить ваши вещи.