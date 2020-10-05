Подпольный игровой клуб накрыли в Иркутске

На один подпольный игровой клуб стало меньше в Иркутске. Полицейские вместе со следователями и бойцами СОБРа накрыли салон, в котором посетители проигрывали свои деньги в покер, а также в игровые автоматы.

- В заведении изъяли стол для проведения игры в покер, игральные фишки, карты и выручку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Помимо этого, в салоне нашли компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские карты, флешки и документацию. Организаторами салона оказались пятеро иркутян в возрасте от 28 до 38 лет, один из которых ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Задержанные владельцы клуба находятся под подпиской о невыезде.

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