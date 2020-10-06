Пробки в Иркутске утром 6 октября образовались в Свердловском и Ленинском округах. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске утром 6 октября, по сообщению сервиса Яндекс.Пробки, оцениваются в 7 баллов. Наиболее протяженные заторы образовались в Свердловском и Ленинском округах. Выбраться из микрорайонов Ново-Ленино и Иркутск-2 сейчас можно, только если постоять в пробке: машины медленно едут как по Иннокентьевскому мосту, так и по Иркутному. Улица Трактовая от остановки Военный городок раскрашена на Яндекс.Картах красным цветом. Съезд с Иннокентьевского также будет непростым: там зафиксировано ДТП, затор продолжается и на улице Сурнова. Но он не протяженный.

Пробки в Иркутске утром 6 октября на улицах Маяковского, Челнокова, Шмидта, в Спортивном переулке.

Добраться до Академического моста, чтобы попасть с левого берега Ангары на правый, можно тоже только через пробки: заторы со стороны м-на Синюшина гора и на ул. Старо-Кузьмихинская. Движение по плотине ГЭС более свободное.

«В Иркутске пробки 7 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки начнут снижаться, и к 11 часам достигнут 3 баллов».

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