Здание бывшего хлебозавода сгорело в Ольхонском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Ольхонском районе Иркутской области сгорело здание бывшего хлебозавода. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании, расположенном в селе Еланцы, накануне вечером.

«На вызов выезжали 13 человек», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. – «Открытое горение было на площади в 630 квадратных метров».

Здание хлебозавода выкупили частные лица, но оно не использовалось. Погибших и пострадавших – нет. Специалисты выясняют причину возгорания.

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