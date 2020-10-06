Четыре суриката родились в зоосаде Иркутска. Фото: Анастасия СТОЦКАЯ, предоставлено Иркутским Зоосадом

Сурикаты Микки и Шерра – пара состоявшаяся. Они уже не первый раз приносят потомство, это их третий выводок. В этот раз у них родились сразу четверо малышей – два самца и две самочки.

- Родились они довольно слабыми, поэтому ветеринарный врач зоосада решил перевести их на искусственное вскармливание, - говорят в зоопарке. - Маленькие родственники мультяшного Тимона поселились дома у одной из наших сотрудниц, так как им был нужен постоянный уход.

Сначала маленькие сурикаты ели каждые два часа, постепенно время между приемами увеличивалось. Малыши росли и крепли. Сейчас им три месяца и им достаточно только завтрака и ужина.

- Сейчас они едят фрукты, мясо, очень любят лакомиться личинками насекомых, - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде. – Высаживать их в экспозицию пока рано, не прошли полный курс вакцинации. Пока живут также дома у сотрудницы.

И там им нравится: играют и даже иногда не прочь посмотреть телевизор. Двое из них уже получили имя – самая маленькая самочка стала Кнопкой, а спокойный зверек наречен Джулианом. Еще двое пока без прозвищ.

Останутся ли малыши в зоосаде или переедут в другой зоопарк – решится в скором времени.

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