Число заболевших COVID-19 в Иркутской области на 6 октября выросло на 124. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев коронавируса в Иркутской области начало расти еще накануне, 5 октября, когда число выставленных диагнозов впервые за долгое время стало выше 100. К сожалению, сегодня можно сказать, что это уже тенденция. За сутки на 6 октября медики Приангарья поставили еще 124 диагноза коронавирус и общее число зараженных с начала пандемии в регионе составило 19810.

-Число госпитализированных в лечебные учреждения выросло на 20 человек и составило 1434, - сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. - Амбулаторно помощь оказывается 550, здесь количество пациентов снизилось на 15.

Около половины всех случаев заражения приходится на Иркутск - 9465. Более того, на столицу региона приходится и львиная доля новых диагнозов -82 за минувший день.

К сожалению, приходится говорить о том, что регион продолжает терять людей из-за коронавируса - умерли еще 5 человек, и теперь общее число смертей составляет 338, из них непосредственно от COVID - 249, а от осложнений других заболеваний -89.