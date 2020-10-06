Водитель Mitsubishi Pajero насмерть сбил лошадь на трассе в Усольском районе

Водитель Митсубиси Паджеро насмерть сбил лошадь на трассе в Усольском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Серьезная авария произошла утром, 6 октября на трассе в Усольском районе. Около 08.45 часов, 26-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero, ехавший в сторону Черемхово, сбил лошадь, которая была запряжена в гужевую повозку.

- От полученных травм лошадь погибла на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Водитель японского внедорожника, а также 70-летний мужчина, управлявший повозкой, не пострадали.

Во всех причинах этой аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз советуют автомобилистам Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и на городских улицах.

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