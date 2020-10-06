Александр Ведерников принял участие в парламентских слушаниях Совета Федерации по проекту федерального бюджета на предстоящие годы.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников в Москве участвовал в парламентских слушаниях Совета Федерации по проекту федерального бюджета на предстоящие годы. Одним из ключевых пунктов выступления Валентины Матвиенко спикер считает то, что средства из федерального бюджета на нацпроекты должны поступать в регионы равномерно, а не в конце года.

По мнению Александра Ведерникова, другие варианты распределения бюджета создают проблемы с реализацией на местах и снижают эффективность использования средств. Он напомнил, что президент страны определил национальные цели развития на ближайшие десять лет. К 2023 году расходы на них должны вырасти почти на 40% по отношению к текущему году. И необходимо понимание, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъектов и центра в предстоящие годы.

Уточним, слушания проходили 5 октября, в них участвовали представители регионов, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и зампред Центробанка Алексей Заботкин. Основным докладчиком был назначен глава Минфина России Антон Силуанов. По итогам парламентских слушаний выработаны рекомендации правительству России.