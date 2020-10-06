«К вам едет проверка, готовьте подарки»: мошенники выудили 100 тысяч рублей у директора школы из Слюдянки Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники продолжают обманывать сибиряков. На очередную удочку аферистов попал директор школы из Слюдянки. Ему позвонил мужчина, представился реально существующим сотрудником местной администрации, и предупредил, что в школу едет московская проверка из Роспотребнадзора и ГО и ЧС.

Под выдуманными предлогами мошенник начал предлагать мужчине оплатить расходы на подарки членам столичной комиссии, обещая купить им цветы, еду и напитки. Директор школы поверил. Он занял у коллег деньги и несколькими суммами перевел лже-чиновнику 100 тысяч рублей. И только после этого догадался позвонить в администрацию. Там ему и сказали, что никакой «московской комиссии» в Слюдянке нет, а чиновник, от имени которого звонили преступники вообще находится в командировке.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оказалось, что аферисты звонили директору школы с номера, зарегистрированного в Курской области.

Полицейские еще раз напоминают сибирякам, что мошенники могут представиться кем угодно чтобы под разными легендами украсть у вас деньги. Никогда не переводите свои сбережения незнакомцам и всегда проверяйте информацию.