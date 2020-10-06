Учителя получили федеральную доплату за классное руководство в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Начиная с 1 сентября 2020 года все классные руководители будут получать специальную доплату за то, что работают со школьниками в дополнительное время. Не обошла эта инициатива и Иркутскую область. Педагоги региона, которые занимаются классным руководством, уже получили первую надбавку.

"Размер доплаты составляет 5 тысяч рублей, и учителя будут получать ее ежемесячно, - сообщили в пресс-службе министерства образования Иркутской области. - При этом она не будет зависеть от того, сколько детей в классе. А, если педагог курирует два класса, то премия увеличится вдвое".

За сентябрь выплату получили более 15 тысяч классных руководителей, работающих в школах Иркутской области. Для того, чтобы продолжать стимулировать учителей подобными надбавками, регион уже получил 771,8 миллиона рублей из федерального бюджета.