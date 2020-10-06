Отключение света в Иркутске 7 октября: адреса и сроки восстановления Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Жильцам некоторых домов в Ленинском, Правобережном и Свердловском районах придется некоторое время посидеть без электричества. Потому что произойдет отключение света в Иркутске 7 октября. Причина - проведение плановых ремонтных работ на участках электрических сетей.

"Просим иркутян с пониманием отнестись к перебоям с электричеством, - сообщили в Иркутской электросетевой компании. - Эти неудобства будут компенсированы более надежной подачей электроэнергии в ваши дома в будущем".

Как правило, иркутян, которые проживают по тем адресам, где в ближайшее время отключат свет, предупреждают об ограничениях заранее. Однако не лишним будет еще раз убедиться в том, что вашей квартиры не коснется отключение света в Иркутске 7 октября. Для этого изучите список улиц и домов, в которых ожидаются перебои с электричеством. Также там указано, когда подачу света возобновят.

Отключение света в Иркутске 7 октября: адреса и сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 7 октября: адреса и сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 7 октября: адреса и сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания

Отключение света в Иркутске 7 октября: адреса и сроки восстановления. Фото: Иркутская электросетевая компания