Отключение горячей воды в Иркутске 7 октября: адреса, когда дадут Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Не очень приятная новость для жителей некоторых домов Ленинского, Правобережного и Свердловского районов. Их ждет отключение горячей воды в Иркутске 7 октября. Это значит, что в достаточно прохладный по прогнозам синоптиков день из их кранов будет течь холодная вода.

"Отключение горячего водоснабжения необходимо для того, чтобы провести плановые ремонтные работы на участках тепловых сетей, - сообщает оператор тепловых сетей Иркутска. - Они помогут избежать коммунальных аварий в зимнее время года".

Чтобы знать наверняка, коснется ли вас отключение горячей воды в Иркутске 7 октября, изучите таблицы, размещенные ниже. В них есть подробный список домов, а также примерные сроки восстановления горячего водоснабжения.

Отключение горячей воды в Иркутске 7 октября: адреса, когда дадут. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска

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