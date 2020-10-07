ОРВИ в Иркутской области за неделю заболели 13 836 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области за неделю ОРВИ заболели 13 836 человек. Эпидемии в регионе - нет. Специалисты отмечают, что за минувшие семь дней увеличилось число заболевших малышей в возрасте до двух лет.

«В целом, в большинстве зарегистрированных за неделю случаев, заболели дети до 14 лет», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области. – «В процентном соотношении их – 62%».

За минувшие семь дней заразившихся гриппом – нет. А это значит, что сейчас самое время поставить прививку от гриппа. Организм выработает иммунитет за 8-12 дней. Сохраниться он в течение всего года.

На сегодняшний день уже 668454 человека в регионе воспользовались возможностью поставить «укол здоровья». Если хотите поставить прививку – обратитесь в поликлинику по месту жительства.

КОНКРЕТНО

Кому нужно вакцинироваться, согласно национальному календарю профилактических прививок:

Кому нужно ставить прививку от гриппа

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