На пожаре в Зиме погибла 57-летняя женщина Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В городе Зима накануне пожарных вызвали жильцы дома из шести квартир на улице Зеленый Луг. Они сообщили, что из жилья их соседки валит дым. Это было около полуночи.

- Хозяйка квартиры должна быть в доме, - рассказали они спасателям.

Сотрудники МЧС нашли женщину на полу между комнатами, вынесли на улицу и передали медикам. Увы, у пострадавшей были сильные ожоги, спасти 57-летнюю сибирячку не удалось. Квартира также выгорела полностью, но жилища ее соседей от огня не пострадали.

«Дознаватели МЧС России, по итогам предварительного осмотра места пожара, установили, что очаг пожара находился в районе дивана в комнате», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Возгорание могло начаться в результате неосторожного обращения с огнём при курении. Соседи подтвердили, что женщина проживала одна, часто употребляла спиртные напитки и курила в доме».

Всего за минувшие сутки пожарные потушили 12 пожаров. Горели частный дом, два дачных, два гаража и надворные постройки. В населенных пунктах было 4 возгорания.

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