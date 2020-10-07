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Управляющая компания выплатила иркутянке 426 тысяч рублей за затопленную квартиру

В квартире этажом выше сорвало кран
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Управляющая компания выплатила иркутянке 426 тысяч рублей за затопленную квартиру

Управляющая компания выплатила иркутянке 426 тысяч рублей за затопленную квартиру

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Одна из управляющих компаний в Иркутске по решению суда выплатила местной жительнице 426 тысяч рублей за затопленную квартиру. Этажом выше в другой квартире сорвало кран, произошел сброс воздуха на радиаторе отопления.

- На радиаторе отопления квартиры, расположенной над квартирой истца, не было запорно-регулировочных кранов и отключающих устройств, позволяющих отключить радиатор отопления от общей системы, - подтвердили вину "управляшки" в Куйбышевском суде Иркутска.

В итоге компания выплатила иркутянке ущерб за затопленное жилье, компенсировала моральный вред, неустойку, штраф и оплатила услуги оценщика.

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