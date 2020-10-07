Хоккеисты ангарского «Ермака» вышли с карантина после коронавируса. Фото: Татьяна ГЛЮК

Хоккеисты ангарского «Ермака» спустя две недели возвращаются на лед. «Оранжевые» приступили к тренировкам после вынужденного карантина, на который команда уходила после того, как 13 игроков заразились коронавирусом. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что СOVID-19 у хоккеистов обнаружили после домашнего матча с «Ростовом», который состоялся 21 сентября. После этого ближайшие игры клуба перенесли.

- Сейчас в ледовых тренировках участвуют те хоккеисты, у которых тест показал отрицательный результат, - сообщили в пресс-службе «Ермака». - Одиннадцать человек из основного состава, а также юниоры приступили к работе. Процессом руководит главный тренер Виталий Соловьев, и его помощник Сергей Чубыкин.

Вскоре, к команде присоединится остальная группа хоккеистов, которые пока ждут решения медиков после сдачи тестов. Добавим, что ближайший матч у «Ермака» запланирован на 10 октября. В этот день ангарчане примут московскую «Звезду».

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