Бортпроводник украл у братчанки iPhone 11 за 100 тысяч рублей. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ на транспорте

Нового смартфона iPhone 11 Pro за 100 тысяч рублей лишилась жительница Братска после обычного перелета на самолете. То, что в кармане нет гаджета, женщина заметила, когда уже спустилась с трапа. Вместо поездки домой, она пошла писать заявление в полицию. После проверки выяснилось, что iPhone во время уборки салона прикарманил себе 27-летний бортпроводник той самой авиакомпании, которой летела братчанка.

- Телефон он продал за 35 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на себя, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ на транспорте. – Похищенный iPhone уже нашли и вернули женщине.

В отношении бортпроводника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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