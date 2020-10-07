За неделю в Иркутской области почти в 2 раза увеличилось число классов на карантине из-за COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Иркутской области число школьных классов, которые учатся удаленно из-за коронавируса, с 1 октября увеличилось почти вдвое.

- На временное дистанционное обучение с 1 сентября ушли в общей сложности 439 классов в 91 школе, - рассказали "КП"-Иркутск в пресс-службе министерства образования Приангарья.

Для сравнения, 1 октября сообщалось о 227 классах в 71 школе, уходивших на карантин из-за COVID-19. То есть за неделю на дистанционку перевели еще 219 классов в 20 школах Иркутской области. Также на карантин ушла еще 21 группа в детских садах.

Однако некоторые классы и группы уже возвращаются после карантина к очному режиму.

- По ОРВИ на карантине пять школ, девять классов, - добавили в министерстве образования региона.

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