Автомобилист из Иркутска насмерть сбил пешехода и скрылся Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тело мужчины нашли ночью, 5 октября на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Сначала очевидцы подумали, что он умер своей смертью, но полицейские выяснили, что иркутянина сбила машина. Оказалось, что водитель, после аварии, даже не оказав первой помощи пострадавшему, скрылся с места ДТП. Нарушителя нашли по горячим следам.

- Им оказался 66-летний иркутянин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».

Сейчас выясняются все подробности трагедии. Полицейские еще раз советуют иркутским автомобилистам соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах.

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