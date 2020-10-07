Два сотрудника станции переливания крови в Братске заразились коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске на станции переливания крови у двоих работников подтвердился коронавирус.

- Их отправили на больничный, провели комплекс противоэпидемических мероприятий, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. - Ситуация на контроле Братского Роспотребнадзора.

Станция переливания крови пока продолжает работу, сейчас рассматривается вопрос о введении карантина из-за COVID-19. Кто из сотрудников и как именно заразился, пока не уточняется.

Тем временем, в Иркутской области растет заболеваемость коронавирусом. По данным на 7 октября, заболели еще 136 человек за сутки.

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