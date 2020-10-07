Школа №2 в Хомутово ушла на карантин из-за COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна школа в Приангарье с 7 октября полностью ушла на карантин из-за коронавируса - школа №2 в селе Хомутово Иркутского района. Дети из 17 классов контактировали дома с зараженными инфекцией.

- Коронавирус подтвердился пока только у двоих учеников, - пояснила "КП"-Иркутск директор Хомутовской школы №2 Алла Петрова. - Остальные - контактные, у них заболели родители.

Как следует из приказа о переходе школы на дистанционку, дети будут учиться из дома ближайшие две недели, то есть до 20 октября. Массовых мероприятий в учреждении, разумеется, тоже в это время проводиться не будет. В здании устроят тщательную дезинфекцию.

Напомним, за неделю в Иркутской области еще 212 классов ушли на карантин из-за коронавируса. Всего с начала учебного года на дистанционку в регионе переводились 439 классов в 91 школе.