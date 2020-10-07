Муниципальные предприятия Иркутска довели до ручки

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Если в 2017 году прибыльными были 10 муниципальных предприятий Иркутска из 15-ти существующих, то к 2020-му таких осталось лишь шесть. Все остальные доведены до предбанкротного состояния. Финансовая проверка, инициированная новым руководством администрации города, выявила схемы вывода средств и другие любопытные моменты. Об этом рассказала Наталья Воробель, начальник управления финансового контроля администрации Иркутска.

В 2017 году совокупный убыток муниципальных предприятий города составлял 195 млн рублей. В 2019-м он достиг 274 млн. В первом полугодии

2020- го тенденция продолжилась. В частности, появились убытки у БТИ - 2,2 млн рублей, в «Тэплоэнергосервисе» они возросли на 6 млн, у Центрального рынка – на 15 млн рублей, Комбината питания – на 119 млн, «Иркутскавтодора» - на 137 млн рублей.

- В рамках контрольных мероприятий установлено, что рост убытков предприятий не связан с рыночными отношениями, или пандемией, а является результатом непрофессиональной деятельности руководителей МУПов и структурных подразделений администрации, - отметила Наталья Воробель.

К примеру, при проверке Комбината питания выяснилось, что по приказу директора предприятия за 2019 год работникам была выплачена премия в общей сумме 24 млн рублей при чистой прибыли в 25 млн.

При этом полуфабрикаты и готовые блюда, предназначенные для школьников, тоннами списывались, как просроченные.

- К нам поступали жалобы о том, что детей кормили гнилыми корнеплодами. С конца апреля по начало июля были утилизированы возвращенные школами и детсадами гнилые фрукты и овощи на сумму 387,4 тыс. рублей. На складе числилась продукция с истекшим сроком годности на сумму 935,3 тыс. рублей, в том числе 1,7 тонны творожной запеканки с курагой, - рассказала Наталья Воробель.

Аудиторская проверка УКСа города Иркутска выявила факты, которые в совокупности свидетельствуют о возможном создании схемы незаконного вывода денежных средств - порядка 92 млн рублей якобы пошли на проведение культурно-досуговых, имиджевых мероприятий и комплексных рекламных услуг.

Также установлены факты неправомерного начисления премии генеральному директору в размере 1,6 млн рублей, стимулирующих выплат сотрудникам - 23,7 млн рублей.

Сейчас администрацией города взят курс на оздоровление муниципальных предприятий.