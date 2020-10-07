Парламентскую школу для муниципалитетов провели в Заксобрании Иркутской области

Областные депутаты провели парламентскую школу для муниципальных образований.

Законодательное Собрание Иркутской области провело парламентскую школу для депутатов и мэров городов и районов Приангарья, избранных в сентябре 2020 года. В мероприятии приняли участие, как лично, так и по видеосвязи областные парламентарии и представители более 50 территорий.

«Для кого-то из вас это новый опыт, и надо быстро входить в курс дела. Кто-то уже имеет большой политический багаж, и готов поделиться своими знаниями. Для этого и существует Парламентская школа, чтобы вы могли собраться, обменяться опытом, получить актуальную информацию, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников».

Председатель подчеркнул, что задача областного парламента поддержать народных избранников на местах, помогать им решать вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты.

«Вы ближе всего к людям, и лучше нас знаете реальную картину дел на местах. От вас мы получаем важные сигналы, а потом вместе определяем дальнейшие шаги наших совместных действий», - добавил спикер.

В качестве экспертов выступили специалисты профильных министерств правительства, прокуратуры, Контрольно-счетной палаты, высших учебных заведений. Модерировала мероприятие председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова. Главными темами парламентской школы стали нормотворческая деятельность органов местного самоуправления и их взаимодействия с контролирующими органами, формирование местных бюджетов, планирование социально-экономического развития территорий.

Напомним, в сентябре были избраны 12 мэров, 35 глав, депутаты дум разных уровней.