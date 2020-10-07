Средний размер займа до зарплаты в Иркутской области вырос до 7 145 рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Средний размер займа до зарплаты ( так традиционно называют микрокредиты) в Иркутской области с карантинного апреля вырос с 6997 до 7145 рублей. Рост относительно небольшой, на 2, 1%. В целом по России он намного выше - 5, 2%, гораздо выше и в соседних регионах Сибири.

Так, в Новосибирске стали брать в долг до получки 8 701 рубль, и сумма, которую "перехватывают", увеличилась на 4, 9%. В Красноярске займ небольшой, его можно сравнить с тем, что и в Иркутске -7700, но эксперты отмечают, что рост составил при этом 8, 8%. В Кузбассе суммы скромнее -6389, но зато выросли на 8, 1%. Эти сибирские регионы в лидерах.

- Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2020 года (среди 30 регионов-лидеров по этому виду кредитов) был зафиксирован в Москве (11,82 тыс. руб.), Ростовской области (9,71 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,21 тыс. руб.), а также в Белгородской области (9,15 тыс. руб.) и Краснодарском крае (8,94 тыс. руб.). При этом в большинстве регионов страны в августе был отмечен рост среднего чека после существенного сокращения в «карантинном» апреле. Так, самую высокую его динамику по сравнению с апрелем продемонстрировали Москва (+22,2%), Краснодарский (+8,9%), и Красноярский (+8,8%) края, а также Ростовская (+8,1%) и Кемеровская (+8,1%) области. В свою очередь в ряде регионов средний размер займа «до зарплаты» снизился, в том числе, в Воронежской области (-23,8%) и Удмуртской Республике (-0,6%), =- отмечают в НБКИ.

Эксперты ссылаются на то, что в разгар коронавируса люди были вынуждены ограничивать себя в тратах.