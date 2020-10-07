Подозреваемого в педофилии задержали в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске задержан мужчина, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении детей, которым еще не исполнилось и 14 лет. Точной информации о том, где орудовал педофил и сколько именно ребятишек пострадали от него, пока нет. Известно, что в школы Иркутска поступала ориентировка на подозреваемого. Как рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчину задержали еще 30 сентября сотрудники ППС.

- Он действительно задержан, - подтвердили в военном следственном отделе СК России по Иркутскому гарнизону Центрального военного округа. – Всех, кто пострадал от его действий, просим обращаться к нам или в ближайший отдел полиции.

Напомним, на днях появилась ориентировка и на педофила, который орудует в Ангарске. По версии следствия, меньше чем за месяц он напал на 3 детей. При этом, всем пострадавшим также не исполнилось и 14 лет. Все преступления произошли в начале сентября в 94 квартале Ангарска. Задержать мужчину пока не удалось. (Подробности)

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