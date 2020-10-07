Сдать анализ на коронавирус в Иркутске: когда это необходимо Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сибиряки волнуются: то на горячую линию минздрава не могут дозвониться, то подолгу стоят в очередях, чтобы сдать анализ на коронавирус в Иркутске…

- Увы, сейчас высокая нагрузка на врачей, не успевших отдохнуть после первой волны коронавируса, - поясняет министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. - Приходится отзывать медиков из отпусков, привлекать студентов и ординаторов. В поликлиниках планируем организовать колл-центры, где будут консультировать пациентов. А что касается очередей - они образуются не от того, что не хватает тест-систем (их в регионе достаточно), а потому что слишком много желающих сдать анализ на коронавирус в Иркутске, не имея на то показаний. Когда это необходимо? Только если вы были на «первой линии» контакта с заболевшим - например, заражен супруг или дети. И то положительный анализ проявится не раньше, чем на 10-е сутки карантина. При плохом самочувствии надо все-таки первым делом вызвать и дождаться врача, чтобы проконсультироваться. Если это коронавирус, но в легкой форме, лечиться можно дома.

Напомним, что сдать анализ на коронавирус в Иркутске без направления врача можно платно.

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