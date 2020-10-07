Проезд по улице Лермонтова ограничат в Иркутске до 13 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! На улице Лермонтова в Иркутске частично ограничат движение транспорта до 13 октября. Конкретно, проехать нельзя будет возле зданий №13 и №24.

- Это связано с аварийным ремонтом на теплосетях, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, на улице Звездинской до 12 октября ограничили движение на перекрестке с Профсоюзной.

Кроме того, в Иркутске до 15 мая 2021 года изменили схему проезда автобуса №20. С маршрута временно исчезнут остановки «улица Джамбула», «Курорт «Ангара», «Дом связи», «улица Маяковского». Двигаясь на железнодорожный вокзал по мосту, маршрутки будут двигаться на улицу Челнокова. Также временно изменится маршрут троллейбуса №5, связывающий Университетский микрорайон и сквер Кирова.

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