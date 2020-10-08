Лесорубов, незаконно срубивших деревьев на 23 миллиона рублей, осудят в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области завершено расследование уголовных дела по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Мошенничество». В преступлениях подозреваются два сибиряка, взявшие в аренду участок площадью в 95 гектаров для геологических исследований.

«Однако единственное, что было сделано злоумышленниками – это продажа древесины местным лесозаготовителям», - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. – «Организаторы криминальной схемы даже не пытались имитировать работы по исследованию недр – вырубка велась не в местах предполагаемого наличия полезных ископаемых, а на всей площади арендованного участка».

При этом участок от опилок и щепок не очищался, что создавало еще и угрозу лесных пожаров. В общей сложности они вырубили около 8400 деревьев семи пород в Ангарском и Усольском районах. Ущерб от действий подозреваемых – более 23 миллионов рублей.

Предварительное расследование завершено, дела переданы в Ангарский городской суд. Мужчины сейчас находятся под подпиской о невыезде, а их имущество – две квартиры, дом и несколько земельных участков - арестовано для возмещения ущерба. Стоимость их недвижимости оценивается в 14 миллионов рублей.

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