Иркутянке предстоит за свой счет снести самовольно построенную автомойку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительнице Иркутска принадлежал участок с одноэтажным бревенчатым домом и надворными постройками. Земля эта предназначалась для ИЖС, однако, на ней сибирячка построила двухэтажную автомойку. Высота комплекса получилась – 7, 5 метров, общая площадь строения – 608 квадратных метров.

«Строительство было самовольным, соответствующих разрешений получено не было», - сообщает пресс-служба Куйбышевского суда Иркутска. – «Принято решение, что иркутянка должна за счет собственных средств снести самовольную постройку».

На это у женщины будет 30 дней с момента вступления решения в силу. Она пыталась изменить положение дел, подавала апелляции, однако, решение суда осталось без изменений и вступило в законную силу.

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