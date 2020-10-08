Долей совместно нажитого имущества расплатится за алименты житель Саянска Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Два года мужчина не работал и не вносил средства в размере ¼ от ежемесячного дохода в счет погашения алиментной задолженности перед дочкой. Иногда все же переводы были, но не в полном объеме. Когда дочери исполнилось 18 лет, отец так и не выплатил нужную сумму.

«Бывшей женой гражданина в отделение судебных приставов предъявлено постановление о расчете задолженности для возбуждения исполнительного производства, а также решение суда о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов в размере 750 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Таким образом, долг получился более миллиона рублей. Расплачиваться сибиряк не спешил. Тогда женщина снова обратилась в суд, попросила взыскать деньги путем продажи имущество, которое мужчина совместно нажил уже во втором браке. Иск был удовлетворен.

«1/2 доли гаража и 1/2 доли земельного участка будут переданы на принудительную реализацию», - отмечают приставы.

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