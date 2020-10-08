Уголовное дело за отказ подключить гаражи к коммуникациям возбудили на председателя кооператива Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гаражном кооперативе в Братске в Иркутской области председатель ни в какую не соглашался подключить к коммуникациям (тепло, вода, электричество) два гаража, принадлежавших одной женщине. Тогда как у остальных владельцев с поставкой энергетических ресурсов проблем не было, автоледи обратилась в суд. В Братском городском суде постановили мужчине «не чинить препятствия гражданке в осуществлении владения двумя гаражами».

Однако, председатель продолжал игнорировать постановление суда, за что «схлопотал» еще два штрафа на сумму в 80 тысяч рублей. Но и после этого гаражи сибирячки оставались без отопления, водоснабжения и электричества.

«Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда и иного судебного акта», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Расследование продолжается, по завершению дело будет передано в суд.

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