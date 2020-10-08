Черный дым появится над аэропортом Иркутска 8 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, иркутяне! Если днем, 8 октября вы увидите густой черный дым над иркутским аэропортом, не пугайтесь. Дело в том, что в 14.00 на учебном полигоне «Международного аэропорта Иркутск» пройдут учения. Поисково и аварийно-спасательные службы полетов вместе с другими министерствами и ведомствами будут отрабатывать навыки по тушению условного пожара на самолете и оказанию помощи пострадавшим.

- Просим жителей сохранять спокойствие, - сообщили в пресс-службах администрации и аэропорта Иркутска.

Напомним, что утром 8 октября из-за тумана, который окутал Иркутск воздушная гавань столицы Приангарья не смогла принять два рейса из Москвы. Их отправили на запасной аэродром в Улан-Удэ.

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