Сотрудники ДПС во время погони задержали водителя-лихача в Тулуне. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Патрулируя город, сотрудники ДПС в Тулуне заметили машину, которая ехала ночью с выключенными фарами. Водитель автомобиля "Тойота Королла" требование остановиться проигнорировал и наоборот, начал набирать скорость, стараясь уйти от погони.

- Пытаясь уйти от преследования, нарушитель, хаотично передвигаясь по всей проезжей части, создавал аварийные ситуации, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. -

Вскоре инспекторы ДПС задержали лихача.

Нарушителем оказался уже лишенный прав 32-летний местный житель. От прохождения проверки на опьянение водитель отказался. Сейчас против него составлены протоколы за отказ от освидетельствования на алкоголь и невыполнение требований полиции. За все это в совокупности предусмотрена серьезная ответственность.

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