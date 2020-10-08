В Улан-Удэ 24-летняя девушка пропала после поездки в такси. Фото: СУ СКР по Бурятии.

И вновь пропал человек. На этот раз 24-летняя девушка из Улан-Удэ. Вечером 5 октября она вышла из такси возле торгового центра и пошла в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. Домой она не пришла, на звонки перестала отвечать. И 8 октября к следователям обратился ее встревоженный отец.

- Девушка ранее без предупреждения никогда не покидала дом на продолжительное время, - рассказывают в СУ СКР по Бурятии. - По факту ее безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.

По словам следователей, это поможет использовать все ресурсы для поисков пропавшей. Ее возможные маршруты будут отслеживать по камерам видеонаблюдения. Сейчас сибирячку ищут и следователи, и волонтеры.

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Всех, кто видел девушку, просят звонить по телефонам: 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).