Владелец коптильни в Ангарске попытался дать взятку оперативнику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владельца коптильного цеха из Ангарска задержали за взятку прямо в здании местного управления МВД. Как оказалось, он хотел откупиться, чтобы не давать ход результатам проверки.

"Как выяснили полицейские, 41-летний владелец цеха по копчению мясной продукции, предложил оперативнику 50 тысяч рублей за то, чтобы он не направлял информацию об обнаруженных в ходе проверки предприятия санитарно-эпидемиологических нарушениях в компетентный орган"- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Предпринимателя, уточняют в полиции, предупреждали об ответственности, однако он решил, что все не очень серьезно. Сейчас бизнесмену придется на себе проверить, что за взятку полицейскому существует реальное наказание. На срок до 8 лет. СК уже возбудил уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крыла матами, била в лицо: школьница устроила драку с полицейскими в торговом центре в Иркутске ( подробности)