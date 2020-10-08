Серийного карманника поймали в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Внимание на подозрительного мужчину, иркутские полицейские обратили, когда патрулировали остановку «Волжская». Тот, близко подходил к пассажирам автобусов и прикрывал свои руки продуктовым пакетом. Сотрудники решили проследить за ним. В момент, когда к остановке подъехал троллейбус, мужчина приблизился к девушке и из кармана ее куртки, прикрываясь пакетом, вытащил какой-то предмет. Затем спокойно сел в автобус.

Полицейские подошли к девушке и выяснили, что у нее пропал смартфон. После этого, они бросились в погоню за преступником и задержали его на следующей остановке.

- Карманником оказался 32 летний иркутянин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он уже не раз был судим, и состоит на оперативном учете как квалифицированный карманный вор. Мужчина признался в похищении телефона.

В отношении карманника уже возбуждено новое уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под стражей.