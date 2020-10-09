Тренер ХК «Ермак» выйдет на лед из-за того, что часть хоккеистов больны коронавирусом. Фото: ХК "Ермак"

В рядах хоккейного клуба «Ермак» из Ангарска – новый игрок. На лед вместе с остальными хоккеистами выйдет тренер команды Сергей Чубыкин. Конечно, чтобы сделать все по правилам, Сергей уже подписал контракт с клубом как игрок. Мера эта вынужденная. Скоро матч, а спортсменов не хватает: часть из них еще лечатся от коронавируса. О том, что «Ермак» уходит на карантин, стало известно в конце сентября. Тогда COVID-19 подтвердился у 13 атлетов. Отсидев на самоизоляции, не заразившиеся игроки приступили к тренировкам.

«На сегодняшний день команда испытывает дефицит игроков, понимаю, что сейчас трудно, а поскольку я начинал готовиться к сезону в качестве спортсмена, решил, что буду полезен «Ермаку». Долги нужно отдавать», - рассказал пресс-службе ХК «Ермак» Сергей Чубыкин. – «Когда ребята вернутся в строй, я продолжу работу в тренерском штабе».

Первая игра, где можно будет увидеть Сергея, состоится 10 октября во Дворце спорта «Ермак» в Ангарске. Играть будут со «Звездой».

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Сергей Чубыкин стал работать тренером в этом сезоне. До этого он играл за ХК «Ермак». Является рекордсменом команды по числу проведенных матчей в высшей лиге: на лед Сергей выходил 536 раз.

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