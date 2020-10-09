Пропала в свой день рождения: завершены поиски 22-летней иркутянки

В Иркутске завершены поиски пропавшей девушки, которая таинственно исчезла 6 октября в свой день рождения. О ее пропаже сообщали в соцсетях. Иркутянка, которой в тот день исполнилось 22 года, ранним утром вышла из супермаркета недалеко от автовокзала и отправилась в сторону торгового центра Фортуна. На этом ее след оборвался. 8 октября, в тех же соцсетях появилась информация, что девушка найдена мертвой.

- Тело девушки нашли в Ангаре в поселке Боково, - подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Признаков насильственной смерти нет. Причиной смерти стало утопление. Рассматривается версия о суициде. Выяснилось, что незадолго до трагедии она поссорилась со своим знакомым, и выпила алкоголя.

Добавим, что сейчас выясняются все подробности трагедии.

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