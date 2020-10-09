Еще 155 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается прирост новых случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 9 октября, еще 155 человек получили положительный тест на COVID-19.

- Подтвержденных случаев инфицирования 20 247, в том числе госпитализировано 1823 (+116), выздоровело 17 643 (+53), умер 261 (+6), - поясняют в оперативном штабе Приангарья по борьбе с коронавирусом. - Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 90.

Тем временем, губернатор Иркутской области призвал перевести большинство сотрудников на удаленный режим работы. А вот школы на дистанционку переводить не планируют, продлять ученикам осенние каникулы - тоже.

Масочный режим продолжается. Снова ужесточен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в кафе, торговых центрах, общественном транспорте. За нарушения (отсутствие масок, дезинфекции, несоблюдение социальной дистанции) предпринимателям грозят штрафы.